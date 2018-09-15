«اتصالات» و«دو» تفتحان الحجز المسبق لـ«آيفون»

أعلنت شركتا «اتصالات»، و«دو» عبر موقعهما الإلكتروني، عن فتح باب الحجز المسبق لهاتفي «آي فون» الجديدين «اكس اس واكس ماكس» مع تحديد الأسعار، من دون إضافة 5% ضريبة القيمة المضافة.

وطرحت «اتصالات» هاتف «اكس اس 64 جيجا بايت» بـ 4028 درهما وسعة 256 جيجا بايت بـ 4628 درهما وسعة 512 جيجا بايت بـ 5437 درهما، أما هاتف «أيفون اكس ماكس» فطرحته «اتصالات» بـ 4428 درهماً سعة 64 جيجا بايت وسعة 256 جيجا بايت بـ 5028 درهما وسعة 512 جيجا بايت بسعر 5837 درهماً، بألوان «الرمادي والفضي والذهبي»، وبسعر شهري يبدأ من 185 درهما شهرياً لهاتف «أيفون اكس اس» و210 دراهم لهاتف «اكس ماكس».

ويشمل عرض «اتصالات» على الهاتفين الجديدين اشتراكاً مجانياً في «أبل ميوزك» لمدة 6 أشهر واشتراكا مجانيا في برنامج «أيفون – مدى الحياة»، والذي يمكن صاحب الهاتف الترقية إلى أحدث هاتف «أيفون» كل عام.

من جانبها طرحت «دو» هاتفي «أيفون اكس اس وماكس» وفق عروض بيانات وبدون دفعة أولى مع تقسيط سعر الهاتف حتى 24 شهراً بأقساط شهرية: 420 و 620 و 680 درهماً، حسب سعة التخزين أو نوع باقة البيانات المصاحبة له، أما هاتف «أيفون اكس ماكس» فتتراوح أسعار الباقات بين 420 و 456، 500 درهم شهرياً، حسب سعة تخزين الهاتف .

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