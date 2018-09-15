لجعل الطرق أكثر أمناً .. ضبط 435 دراجة نارية وهوائية مخالفة خلال يوم واحد في الشارقة

تمكنت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع بلدية الشارقة وشركة بيئة ، من ضبط 435 دراجة نارية وهوائية مخالفة خلال يوم واحد، ضمن حملتها للحد من الحوادث والمخالفات المرورية تجسيداً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى جعل الطرق أكثر أمناً .

وأكد الرائد محمد الشحي رئيس قسم المباحث والضبط المروري ، أن شرطة الشارقة تحرص بشكل مستمر على تنفيذ مجموعة من المبادرات الهادفة لتعزيز السلامة على الطرق وخفض عدد الوفيات، بهدف الارتقاء بالمنظومة المرورية، وصولاً إلى تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة الشارقة المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية.

وقال مشيراً الرائد الشحي ، أن الحملة تهدف إلى ضبط الدراجات النارية المخالفة وغير المرخصة ، بالإضافه إلى الدراجات الهوائية التي تسبب إخلالاً بأمن وهدوء الشارع العام والمخالفة لشروط الأمن والسلامة ، والتي أصبحت إحدى الأسباب الرئيسية في وقوع العديد من الحوادث المرورية التي أدت إلى خسائر بشرية ومادية، مؤكداً أن الحملة مستمرة بهدف ضبط المخالفين وتوعيتهم بخطورة هذا النوع من المخالفات وتتحقق السيطرة الكاملة على الشارع.

ودعا الشحي ، مستخدمي الدراجات النارية إلى القيادة بحذر والالتزام بقوانين السير والمرور ، والحرص على أن تكون دراجاتهم مرخصة ، كما دعا أصحاب الدراجات الهوائية بضرورة الالتزام بقواعد الأمن والسلامة ، والتأكد من التزام سائقها من ارتداء السترات الفسفورية العاكسة للضوء خلال استخدامهم لهذه النوعية من الدراجات حفاظاً على سلامتهم من الوقوع في مخاطر الحوادث المرورية .

مناشداَ قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر والانتباه أثناء القيادة لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث والتركيز في الشوارع التي يكثر فيها استخدام الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى المناطق السكنية وخاصة الأطفال الذين لا يملكون الخبرة الكافية في القيادة الآمنة للدراجات الهوائية، وذلك لضمان سلامتهم من الحوادث الخطيرة.

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