الإمارات تطلق أول مسابقة وطنية طلابية عن العلوم النووية لخدمة التنمية

أطلقت البعثة الدائمة للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أول مسابقة طلابية وطنية في مجال العلوم النووية واستخداماتها لخدمة التنمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وتسلط المسابقة الضوء على الاستخدامات السلمية للتطبيقات النووية في تنمية المجتمع ويمكن المشاركة في المسابقة من خلال التقدم إلى مجال من المجالات الثلاثة والتي تضم تحسين صحة الانسان وحماية البيئة والمصادر المائية وتوليد الطاقة النظيفة.

وتستهدف المسابقة طلاب المدارس الثانوية في الإمارات والذين تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 18 عاماً وتشجعهم بتقديم أفكارهم عبر إرسال مقترح يتعلق بإحدى هذه المجالات عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وتتماشى مجالات المسابقة الثلاثة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي اعتمدت من قبل دولة الإمارات في عام 2015 حيث يتماشى الهدف 7 مع مجال المسابقة والذي يركز على ضرورة توفير “طاقة نظيفة و بأسعار معقولة” للجميع وبشكل متجدد ومتطور كما تتماشى المسابقة مع الهدف 3 والذي يهتم بتوفير “الصحة الجيدة والرفاه” للجميع وفي جميع الاعمار وكذلك الأهداف 6 و 13 و 15 و 16 الخاصة بالتنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تدعم استخدام التطبيقات النووية في مكافحة التغير المناخي وتوفير المياه النظيفة والنظافة الصحية وحماية البيئة.

وقال سعادة السفير حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن حكومة الإمارات تضع أهمية قصوى لتمكين الشباب وبناء قدراتهم لقيادة المستقبل حيث نرى اليوم عدداً كبيراً من الشباب الإماراتي في مراكز قيادية داخل الدولة وخارجها وتهدف المسابقة إلى تعزيز فكر الطلاب بالعلوم النووية وتقوية حس المسؤولية لدى الشباب.

ويمكن لطلاب المدارس الثانوية المشاركة في المسابقة وتقديم مقترحاتهم قبل 30 سبتمبر 2018 عبر الرابط التالي “https://bit.ly/2sFhyWF” حيث يجرى بعد هذا التاريخ اختيار تسعة فرق للمشاركة في مرحلة التصفيات للمسابقة ليعرضوا مقترحاتهم أمام لجنة الحكام خلال الحلقة الشبابية والتي سوف تقام 31 أكتوبر 2018.

وسيتمكن المشاركون في مرحلة التصفيات من زيارة مشروع براكة للطاقة النووية السلمية فضلاً عن زيارة الفائزون إلى فيينا بالنمسا لحضور فعاليات المؤتمر الوزاري الدولي عن العلوم النووية وتطبيقاتها والذي سيقام في المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2018 ليستمعوا إلى أهم النقاشات عن العلوم النووية وتطبيقاتها كما سيحظى الفائزون بفرصة لزيارة مختبرات الوكالة في مدينة سايبرزدورف النمساوية.

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