انطلاق معرض العين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة غداً

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تنطلق صباح غدٍ الإثنين بمركز العين للمؤتمرات فعاليات الدورة الثالثة من معرض العين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ويستمر لمدة يومين بمشاركة 160 شركة من مختلف القطاعات الخاصة ويعد معرض العين أحد أكبر المعارض الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة وأبرزها في المنطقة.

وأكد سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن تنظيم معرض العين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد من أولويات غرفة أبوظبي، لكونه يشكل التجمع المثالي لدعم وتنمية مشاريع رواد الأعمال الإماراتيين، ويأتي التزاماً منا بالعمل على تطوير التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمساهمة في تقوية تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، وتسريع خطوات العمل الاقتصادي نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الإبداع والابتكار والتميز.

وأكد المهيري أن الأعمال التجارية والاستثمارية غير النفطية أصبحت ركيزة مهمة في عملية تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، كما باتت تلعب دوراً بارزاً في هيكل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، والاهتمام بها والعمل على تطويرها يؤكد سياسة التنويع الاقتصادي، وهو ما تسعى إليه إمارة أبوظبي ضمن منظومة أهدافها الرامية إلى تطوير القطاعات غير النفطية، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتطوير ريادة الأعمال الوطنية والارتقاء بقدراتها التنافسية لتطوير قدرات وممكنات رواد الأعمال الإماراتيين للدخول إلى السوق الإقليمي والعالمي وعقد الشراكات التجارية المثمرة والاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والتجارب، وذلك من خلال إنشاء بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، تساهم في دعم دور القطاعات الخاصة، وبالتالي تحقيق النمو المتصاعد للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار المهيري إلى أن استمرارية تنظيم معرض العين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، جاء انطلاقاً من كونه المنصة الأكثر فاعلية لزيادة القدرات التنافسية وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية بين رواد الأعمال في القطاع الخاص، مثمناً الرعاية الكريمة لسمو الشيخ هزاع بن آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والذي يحظى بها معرض العين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمرة للثالثة، وهو ما يؤكد أهمية العمل على دعم هذه التجمعات الاقتصادية وتقديم الحوافز لها لضمان نجاحها واستمراريتها كونها المحرك الجديد لتفعيل القطاع الخاص وتنمية قدراته على مواجهة تحدي الدخول في السوق والاستدامة فيه.

مشيراً إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الحيوية التي تدعم اقتصاد الدولة، ويحفز المستثمرين ويشجع المواهب أصحاب المشاريع الريادية والمبتكرة في المجتمع، وتعد دولة الإمارات بشكل عام من الدول السبّاقة التي وضعت استراتيجيات مختلفة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية من التطور والتقدم لتقف في مصاف كبريات الشركات، حيث تركز استراتيجية غرفة أبوظبي أساساً على تقديم كافة وسائل النجاح لرواد الأعمال الإماراتيين وترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار ضمن هذا القطاع النشط والمؤثر.

وأكد المهيري أن خطة أبوظبي أولت اهتماماً بالغاً بتنظيم الاستراتيجية الاقتصادية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محركاً رئيسياً في عملية النمو الاقتصادي، ويمثل رافداً حيوياً لدعم الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات، ومساهماً قوياً في سياسة التنويع الاقتصادي وتنشيط التجارة وخفض نسبة البطالة وزيادة الابتكار والإبداع، مشيراً إلى أن ذلك ما جعله يتصدر اهتمامات خطة أبوظبي الاقتصادية.

وأضاف المهيري أن إمارة أبوظبي اليوم تعتبر حاضنة مثالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أتاحت التوجهات الحكومية الفرص التنافسية لرواد الأعمال، وتشجيعهم على إطلاق مشروعاتهم في مختلف الأنشطة الاقتصادية وبما يتناسب مع احتياجات السوق ومؤشراته، ودعم التنوع في القطاعات لتشمل الصناعة والتجارة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الغذائي وتجارة الجملة والتجزئة، وغيرها، كما أكدت توجهات حكومة أبوظبي بتوعية الجهات والمؤسسات الرسمية للقيام بدور أساسي في تنظيم المعارض والملتقيات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير فرص استثمارية رائدة تعكس حرص الإمارة على خلق بيئة استثمارية تساهم في دعم التنمية نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة.

ومن جانبه أكد محمد سيف الخييلي المدير التنفيذي لقطاع فرع العين بغرفة أبوظبي أن معرض العين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من شأنه أن يحقق النجاح المنشود هذا العام، كما كان في دورتيه السابقتين، وأن يسهم في تشجيع الشباب المواطن على ممارسة الأعمال التجارية والخدمية، لينفتحوا على الاستثمارات الجديدة والمهمة، بحيث يكملوا مسيرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي بشكل خاص، ودولة الإمارات بشكل عام من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لصناعة واستشراف المستقبل في ظل القيادة الرشيدة.

وأشار الخييلي أن اللجنة المنظمة للمعرض قد أتمت كافة الاستعدادات لانطلاق هذا الحدث الاقتصادي الهام، بمشاركة 160 شركة يمثلون مختلف القطاعات الخاصة في الدولة، إلى جانب مشاركة جهات حكومية وشبه حكومية مثل دائرة التنمية الاقتصادية والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وغيرها من الجهات.

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