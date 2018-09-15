ليفربول يصدر بيانا بشأن إصابة فيرمينو

أصدر نادي ليفربول بيانا بشأن البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب الريدز، وذلك عقب تعرضه للإصابة في مباراة فريقه أمام توتنهام، ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي، إنه سيتم تقييم حالة فيرمينو بعد تعرضه لإصابة في العين، خلال المباراة التي فاز فيها ليفربول 2-1 على توتنهام.

من جانبه قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق: “لا نعرف بالضبط في الوقت الحالي حقيقة الإصابة، إنها شيء في عينه، لقد رأيت الوضع على بعد 60 ياردة، بالتأكيد في هذه اللحظة الوضع لن يكون مريحا له”.

وسجل فيرمينو هدف فريقه الثاني في الدقيقة 70 من عمر اللقاء الذي أقيم بملعب ويمبلي، قبل أن يغادر اللقاء في الدقيقة 74.

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