شاهد بالصور | الحياة على السواحل في بريطانيا

على مر التاريخ، استطاعت بريطانيا أن تحظى بأقوى اسطول في العالم، شكل نقطة انطلاقتها لوضع أساسا مملكة لا تغرب عنها الشمس، حول الكرة الأرضية.

هذا الاهتمام بالأسطول لا يرتبط فقط بالجانب العسكري، إذ أن بريطانيا شهدت نهضة واسعة في مجال البحار من خلال صيادين مستقلين طوروا سفنا من أجل الصيد، إضافة إلى تجار لنقل البضائع.

توضح شبكة “بي بي سي” البريطانية أن الممرات البحرية المحيطة ببريطانيا من كل مكان ساعد على هذه النهضة في مجال البحار والسفن.

وخلال أسبوع توعية البحارة لجمعية “Shipwrecked Mariners” بحارة السفن الغرقى، أطلقت هذه الجمعية جائزة للمصورين لرصد العلاقة التي تجمع بين بريطانيا والبحر.

وتستهدف هذه الجائزة التي شارك فيها العديد من الصور الاحتفال بالإرث البحري الذي يدعو للفخر لبريطانيا، بداية من سفن التجار والصيد والشواطئ والميناوات والسواحل.

ورصدت شبكة “بي بي سي” أهم الصور الفائزة في هذه المسابقة.

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