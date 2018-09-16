الحي الإماراتي المتكامل هدف «أبوظبي للإسكان»

أكدت هيئة أبوظبي للإسكان أن «إقامة الحي الإماراتي المتكامل» بات هدفها الأساسي، وذلك خلال محاضرة نظمها مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي، بالتنسيق مع هيئة أبوظبي للإسكان حول اختصاصات الهيئة ودورها في توفير المسكن الملائم لمواطني إمارة أبوظبي .

وخلال المحاضرة أوضح بشير خلفان المحيربي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة أن هيئة أبوظبي للإسكان وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين تعمل على إقامة الحي الإماراتي المتكامل الذي تتوفر فيه كل سبل الراحة للمواطن من خلال توفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها مثل المدارس والعيادات والحدائق والمساجد والملاعب الرياضية والمحلات التجارية مما يحقق السعادة والعيش الكريم للمواطنين وأسرهم.

وأضاف أن هيئة أبوظبي للإسكان تركز حالياً على تقليل المدة الزمنية للحصول على الخدمات الإسكانية من قرض أو مسكن أو أرض، وتقليل قيمة الاستقطاع من الراتب.

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