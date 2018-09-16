حمدة البلوشي .. «جرعة سعادة» تواجه مرضها النادر

بواسطة / بتاريخ 2018-09-16 في 12:27 م /
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في إثبات ان الانسان قادر على مواجهة كل الصعاب والتغلب على الإلم، أطلقت حمدة إبراهيم البلوشي مشروع “جرعة السعادة” مستعينة في ذلك بخبرتها مع مرض التصلب اللويحي المتعدد الذي جعل الأطباء يبلغونها انها لن تعيش أكثر من عامين لكنها  تيقنت أن عليها مواصلة حياتها فشرعت في القراءة وتثقيف نفسها بكل ما يتعلق بالمرض، وعرفت أن من أهم أسباب السيطرة عليه هو التمتع بحالة نفسية جيدة، وبنظرة تفاؤل وإيجابية للحياة .

ولم تشأ البلوشي الاحتفاظ بسعادتها لنفسها وحسب، بل رغبت في التبشير بها وتوزيع جرعات منها توفر الابتسامة وتهدي طاقة إيجابية للجميع فأطلقت مشروع «جرعة سعادة» الذي يوفر هدايا للمرضى المنومين في المستشفيات مرفقاً معها مقولات مأثورة تشجيعية وباقات ورود وراحت تقدمها هدايا للمرضى ممن رافقتهم في مسيرتها العلاجية في مستشفى المفرق في العين، والى أطبائها وكادر الممرضين والمساعدين كما أطلقت مشروعاً آخر بعنوان «الصغارية»، وهو عبارة عن هدايا تضم أنواعاً مختلفة من الألعاب، تقدم لأطفال رياض الأطفال .

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