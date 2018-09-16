زوران : اللاعبون يعودون من تحضيرات المنتخب تعساء !

أعرب مدرب العين، الكرواتي زوران ماميتش، عن حيرته من الحالة التي يعود بها لاعبوه الدوليون في صفوف منتخب الإمارات الأول لكرة القدم عقب كل معسكر خارجي.

وأفاد زوران عقب مباراة فريقه ضد الظفرة أمس ضمن دوري الخليج العربي، بأن لاعبيه بحالة مزرية بدنياً، قائلاً : “لم يكونوا قادرين على التحرك واللعب السريع في الشوط الأول، هذه الحالة التي رأيناها اليوم حدثت عقب عودتهم من المعسكر الذي سبق مباراة السوبر في القاهرة، وكان أداؤهم مشابهاً لأدائهم في الشوط الأول أمام الظفرة” .

واسترسل زوران عن أسباب معاناة لاعبي فريقه الدوليين قائلا : “أحترم المدرب زاكيروني وهو صاحب سيرة تدريبية رائعة غير أن واجبي بصفتي مدرباً للعين أن أبحث عن الحلول التي توفر أفضل الظروف للاعبي فريقي، ونعلم أن أمامنا استحقاقات مهمة على مستوى المنتخب والنادي، غير أن لاعبي فريقي الدوليين غير سعيدين وتعساء ، وهنالك حالة من عدم الرضا يشعرون بها ولابد من البحث عن أسباب حالة التعاسة التي تحيط بالأجواء المحيطة بتحضيرات المنتخب” .

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