دراسة تكشف تأثير تناول الفستق على ضغط الدم

بشكل عام المكسرات وخاصة إذا تم تناولها وهي نيه تعتبر من أفضل أنواع الأطعمة وذلك بسب غناها بعدد من العناصر الغذائية و الكيميائية التي تعزز الصحة العامة، وهاهي دراستان جديدتان تؤكدان على ذلك وتخصا الفستق في أبحاثها وتربط بينه وبين ضغط الدم.

وبحسب الخبراء، فإن إجراء تغييرات على النظام الغذائي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي واضح في الوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم وقد وجدت العديد من الأبحاث التي أجريت مؤخراً، بأن تناول الفستق يساهم بشكل فعال في محاربة ضغط الدم.

وبحسب إحدى الدراسات التي نشرت في دورية “إن سي بي سي” الطبية، والتي أجريت على 28 مريضاً بضغط الدم، تبين بأن هذا النوع من المكسرات يقلل من مقاومة الأوعية الدموية الطرفية، ويساعد في تخفيض ضغط الدم.

كما أكدت دراسة أخرى حديثة صادرة عن جامعة ولاية بنسلفانيا نشرت في مجلة لجمعية القلب الأميركية، أن تناول الفستق خلال اتباع نظام غذائي صحّي قد يقلل استجابة الجسم لضغوط الحياة اليومية .

وظهر في الاستنتاجات أن الوجبات الغذائية التي تحتوي على الفستق ضمنت ضغط الدم الطبيعي، وذلك بمعزل عما إن كان الفستق مملحًا أو غير مملح، إذ في كلتا الحالتين ساعد على خفض ضغط الدم وتخفيف العبء على الاوعية القلبية.

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