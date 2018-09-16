«أبوظبي للرقابة الغذائية»: رقمنة 17 خدمة بشكل كامل مطلع أكتوبر المقبل

يبدأ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل بتحويل 17 خدمة -من بين 37 خدمة يقدمها للمجتمع- بشكل كامل لتكون رقمية، وإنجاز المعاملات من خلال التطبيق الذكي للجهاز والموقع الإلكتروني دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة التابعة له، حيث باشر الجهاز بإطلاق حملة إرشادية متكاملة لتعريف المتعاملين بآلية التقديم على هذه الخدمات من خلال إصدارات مرئية يتم بثها عبر حسابات الجهاز الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح إجمالي الخدمات التي شهدت تحولاً رقمياً كاملاً 28 خدمة، بعد قرار الجهاز بالتحوّل خلال العام 2016 بالتقديم على 11 خدمة غذائية بشكل رقمي وإيقاف التقديم عليها وجهاً لوجه.

وأكد المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الجهاز أنه سيتم مراعاة أصحاب الهمم وكبار السن، وتقديم المساعدة لهم من قبل موظفي الجهاز، كما سيتم تقديم كافة الدعم للمتعاملين لتمكينهم من استخدام التقنية لإنجاز معاملاتهم، وتتمثل الخدمات في مجال الثروة الزراعية في طلب إصدار بطاقة الخدمات الزراعية، طلب إصدار بدل فاقد لبطاقة الخدمات الزراعية، طلب صرف الغطاسات، طلب صرف الأعلاف، طلب التسجيل في برنامج تحسين دخل المزارعين (باستثناء حالات الورثة).

وفيما يخص الخدمات في مجال الثروة الحيوانية بيّن القاسمي أنها تتمثل في طلب تسجيل جديد للثروة الحيوانية، طلب تحديث بيانات مالك الثروة الحيوانية، طلب استكمال ترقيم الثروة الحيوانية، طلب إصدار شهادة حصر الثروة الحيوانية، طلب إصدار شهادة خلو الحيوانات من الأمراض، طلب فحص وعلاج الحيوانات (استثناء حالات الطوارئ)، طلب رش الحيوانات بالمبيدات الحشرية، طلب إجراء عملية جراحية للحيوانات، طلب التلقيح الاصطناعي للثروة الحيوانية، طلب تقييم خصوبة ذكور الإبل، طلب تشخيص وعلاج الخصوبة والحمل لدى الحيوانات، طلب إجراء تحليل مخبري للحيوانات.

ويشار إلى أن الخدمات المقدمة لمربي الثروة الحيوانية والخدمات الزراعية تستحوذ على 97.6% من إجمالي الخدمات المقدمة للمتعاملين، بينما توزع الباقي على الخدمات الغذائية والطلبات المؤسسية المختلفة التي يقدم عليها المتعاملون بصفة مستمرة كطلبات التسجيل بالتطبيق الذكي وتسجيل الشركات.

واستطاع الجهاز خلال الفترة الماضية تحقيق نقلة في مجال التحول الرقمي في التقديم على خدماته الإلكترونية، حيث شهد نظام الخدمات الإلكترونية خلال العام الماضي زيادة بعدد الأفراد المسجلين بلغت أكثر من 15 ألف مسجل جديد وأكثر من 2300 شركة جديدة، بما يعكس مدى التطور في الخدمات التي يقدمها الجهاز للمجتمع والإقبال المتزايد عليها.

كما أن مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للجهاز استقبلت حتى منتصف العام الجاري 18912 متعامل، منهم 8218 تقدموا للحصول على الخدمات الخاصة بالثروة الحيوانية، و5569 قدموا على خدمات زراعية و4952 على الخدمات الغذائية وبمتوسط لا يزيد عن 4 دقائق ونصف.

ويحرص جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بشكل دائم على تحسين كفاءة وفاعلية خدماته الإلكترونية، وتكثيف برامج التوعية لفئة الأفراد، وتطوير منظومة خدماته الذكية والرقمية لتلبية احتياجات المجتمع من خلال خطة تطويرية تسعى للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات بالاعتماد على نتائج تحليل طلبات ومقترحات المتعاملين، وذلك تعزيزاً لجهوده الرامية لإسعاد المتعاملين وتحقيق أعلى مستويات الرضا لديهم.

اقرأ ايضا

التعليقات