الإمارات تفوز باستضافة نهائيات بطولة العالم للترايثلون عام 2022

أعلن الاتحاد الدولي للترايثلون عن فوز دولة الإمارات باستضافة نهائيات بطولة العالم للترايثلون لعام 2022 الذي ستقام في العاصمة أبوظبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي للمجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للترايثلون الذي عقد الاسبوع الماضي في أستراليا والذي اشاد فيه بالشراكة المميزة مع أبوظبي التي استطاعت تقديم جولات افتتاحية لبطولات الترايثلون العالمية خلال السنوات الاربع الماضية بأعلى المعايير الامر الذي جعلها الوجهة العالمية المفضلة لاحتضان النهائيات لعام 2022 .

ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة أكثر من 5 آلاف رياضي ورياضية من مختلف دول العالم بجانب مشاركة حوالي 2500 رياضي ورياضية في مهرجان الترايثلون المجتمعي المصاحب للحدث العالمي الذي سيقام على مدار 5 أيام في عاصمة الرياضة العالمية.

وأشاد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بفوز ملف أبوظبي باستضافة نهائيات بطولة العالم للترايثلون 2022 مؤكدا أن هذا النجاح يشكل إضافة كبيرة لمسيرة نجاحات الدولة ومكانتها المرموقة في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية كما يعكس الشراكات المميزة التي تجمعنا مع الهيئات والاتحادات الرياضية الدولية.

وتقدم معاليه بالتهنئة والتبريكات للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة تقديرا لدعمها المستمر والمتواصل لتجسيد التقدم والتنمية الرياضية وقيادة رياضة الإمارات لأعلى المراتب العالمية مؤكدا معاليه أن الدعم السخي للقيادة الحكيمة يمثل محورا جوهريا للمبادرات الرياضية الهادفة لخدمة تطلعات الرياضة والرياضيين ومجتمع الإمارات.

وقال معاليه إن استضافة أبوظبي للجولة الافتتاحية في سلسلة السباقات العالمية للترايثلون منذ عام 2015 وعلى مدار أربع سنوات مضت وصولا للنسخة الخامسة في مارس عام 2019 عكس الكثير من مشاهد التفوق التنظيمي والفني بجانب المشاركة العالمية للمصنفين الأوائل على مستوى العالم في البطولة الأمر الذي دعم جولة أبوظبي ووضعها في مصاف الجولات المهمة التي تقام في أكبر وأهم مدن العالم.

ورحب معاليه باستضافة البطولة العالمية التي ستشهد مشاركة 7500 آلاف رياضي ورياضية في الترايثلون من مختلف دول العالم الأمر الذي يؤكد قيمة وحجم البطولة العالمية متقدما بالشكر للمجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للترايثلون على ثقته الكبيرة بالإمارات التي ستكون على الموعد وعند حسن الظن في تقديم الإبهار والتميز لواحدة من أهم الفعاليات الرياضية العالمية في مسيرتنا الرياضية التي ستشجع حتما الأجيال الناشئة والشابة على جعل الرياضة نمطا للحياة المثالية والصحية.

وأشار معاليه إلى أن الأرقام والعوائد الكبيرة التي سجلتها استضافة الجولات الماضية تؤكد على أهمية البطولة ودورها المميز في دعم الموارد الاقتصادية والسياحية والإعلامية والترويجية لإمارة أبوظبي التي برهنت مكانتها ورؤيتها العالمية باقتدار وتميز.

من جانبه توجه سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بأسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة لرعايتها الدائمة ودورها الريادي في تحقيق التقدم والنقلة النوعية بمسيرة رياضة الإمارات مؤكدا أن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لمسيرة التطوير والارتقاء في الحركة الرياضية، يقودنا دائما لمنجزات مهمة والفوز بملفات استضافة أهم وابرز الفعاليات الرياضية العالمية.

وقال إن الانجاز يترجم مدى النجاحات الكبيرة لرؤية أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة التي استطاعت بدعم القيادة الحكيمة أن تكون الوجهة الرياضية العالمية وأن تقف بمكانة متقدمة بشهادات الفخر والاعجاب من قبل الاتحادات الرياضية الدولية في مختلف الالعاب.

واضاف أن الفوز باستضافة نهائيات بطولة العالم للترايثلون يعكس التخطيط المستمر لدعم أبوظبي بمقومات استدامة النجاحات والمنجزات الرياضية بجانب ذلك يمثل التزامنا الكبير تجاه الحركة الرياضية الدولية للإيفاء برؤيتنا عبر احتضان مجموعة كبيرة من الفعاليات المهمة والاستمرار برسالتنا الطامحة لجعل مجتمع أبوظبي ينعم بحياة رياضية وصحية عبر ثقافة مستدامة وفعاليات تثري التفاعل الرياضي الدولي والمجتمعي.

وأضاف أن نهائيات بطولة العالم للترايثلون 2022 تمثل حدثا كبيرا بقيمته الفنية التسويقية والإعلامية الامر الذي يعكس مكانة العاصمة أبوظبي العالمية مشيدا بثقة المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للترايثلون ودعمه المتواصل للرياضة.

ولفت إلى أن الثقة الدولية جاءت بعد الشراكة المثمرة مع الاتحاد الدولي للترايثلون واستضافتنا الناجحة للجولات الافتتاحية في البطولة العالمية على مدار السنوات الاربع الماضية الامر الذي ترك انطباعات مميزة من قبل الاسرة الدولية نتيجة لعوامل عديدة من بينها البنية التحتية للعاصمة أبوظبي والمسارات المميزة التي تقام عليها السباقات ومشاركة أبرز المصنفين ونجاح الحملات الترويجية والاعلامية والنقل التلفزيوني مشيدا بالشراكة الفاعلة التي نتطلع لاستمرارها ودعمها خلال الفترة المقبلة.

بدوره قال غاري ماريسكا مدير سباق الترايثلون الدولي في أبوظبي إن بطولة الاتحاد الدولي للترايثلون في أبوظبي تحقيق النجاح تلو الآخر مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تشهد أبوظبي استضافة لعدد كبير من الرياضيين المشاركين في الجولة النهائية للبطولة إذ يبرز العرض الناجح لهذا العام طموح أبوظبي بترسيخ مكانتها بين أبرز مضيفي الفعاليات الرياضية.

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