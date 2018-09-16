دبي | 3 أيام مفتوحة لتوظيف المواطنين بدءً من الغد

تنطلق صباح يوم غد (الاثنين) في فندق (انتركونتننتال فيستيفال سيتي – دبي) فعاليات الايام المفتوحة للتوظيف في القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة والتي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المنظمة لعمل هذه القطاعات وذلك في اطار المرحلة الثانية من مبادرة تسريع التوطين النوعي.

وتوفر الأيام المفتوحة للتوظيف العديد من فرص العمل للمواطنين لدى الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة بجميع إمارات الدولة حيث يقتصر اليوم الأول على الشركات العاملة في القطاع المالي والمصرفي، واليوم الثاني المقرر تنظيمه يوم بعد غد الثلاثاء على قطاع التجزئة، في حين يقتصر اليوم الثالث المقرر تنظيمه يوم الاربعاء المقبل على شركات قطاع السياحة.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين المواطنين والمواطنات من الباحثين عن عمل الى المشاركة والتسجيل فعاليات الايام الثلاثة التي تبدأ عند الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا مع إحضار الهوية الأصلية والسيرة الذاتية.

وتستهدف مبادرة تسريع التوطين النوعي ضمن مرحلتها الثانية توفير 3500 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات بواقع ألف فرصة وظيفية في القطاع المالي والمصرفي و500 فرصة أخرى في قطاع التأمين اضافة الى 2000 فرصة عمل في كل من قطاعي التجزئة والسياحة وذلك خلال 100 يوم.

وسيتمكن المواطنون والمواطنات المشاركين في أيام التوظيف من إجراء مقابلات وظيفية مباشرة مع الشركات المشاركة في تلك الايام، الأمر الذي يمكنهم من الحصول على فرص العمل المناسبة سواء من خلال عروض او عقود العمل التي ستبرم مباشرة بين المواطن والشركة المعنية خلال تلك الفعاليات التي تحمل شعار “عملي فخري واعتزاي”.

ومن المقرر ان تنظم الوزارة بالتعاون مع شركائها اياما مفتوحة للتوظيف في امارات اخرى سيتم الاعلان عنها لاحقا وذلك في اطار تنفيذ مبادرة تسريع التوطين النوعي في القطاعات المستهدفة (القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة).

وتدير وزارة الموارد البشرية والتوطين ايام التوظيف المفتوحة من خلال أربع مراحل تشمل تسجيل الباحثين عن العمل فور وصولهم الى مكان اليوم المفتوح من خلال نظام ذكي يتيح لكل باحث عن العمل اختيار ثلاث فرص وظيفية من الشواغر المطروحة ومن ثم مرحلة الارشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن العمل بأهمية القطاع المستهدف والوظائف المطروحة والتأكد من جاهزيته للمقابلة الوظيفية وتليها مرحلة تهيئة الباحث عن العمل لإجراء المقابلة الوظيفية وهي المرحلة الاخيرة.

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