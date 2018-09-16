قضاء أبوظبي تمنح ترخيصاً لموظفين من القضاء العسكري لأداء مهام الكاتب العدل

أصدر سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بقيد وترخيص اثنين من موظفي مديرية القضاء العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة، لأداء مهام الكاتب العدل الحكومي ضمن اختصاصاتهم في إطار العمل بالقانون رقم 11 لعام 2017 في شأن عمل الكاتب العدل في إمارة أبوظبي، وقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، رقم 38 لعام 2017، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل العام.

وأدى الموظفان اليمين القانونية أمام سعادة وكيل دائرة القضاء، اليوم الأحد بمقر الدائرة في أبوظبي، بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي لكاتب العدل الحكومي، وذلك بحضور العميد الركن الحقوقي سالم جمعة الكعبي، مدير القضاء العسكري والمدعي العام العسكري، ويوسف الحوسني، مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين.

وأفاد المستشار يوسف العبري، باهتمام دائرة القضاء انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بتطوير تجربة الكاتب العدل الحكومي والخاص لتحقيق أهداف القانون الرامية إلى حفظ الحقوق وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وتنافسية إمارة أبوظبي وقدرتها ومكانتها الاقتصادية.

وأوضح أن قيد ومنح التراخيص لمزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهام الكاتب العدل العام، يتيح خيارات متعددة أمام المتعاملين لإنجاز معاملاتهم عبر خلق بيئة تنافسية، بما يسهم في مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها إمارة أبوظبي، ويحقق المساهمة الفاعلة لدائرة القضاء في تحقيق رؤية أبوظبي 2030 .

ويشار إلى تنظيم برامج تدريبة تخصصية لتأهيل وتدريب المرشحين لمزاولة مهنة الكاتب العدل، بهدف تزويدهم بالمعارف والاتجاهات والسلوكيات والقدرات، وتأهيلهم لممارسة وظيفة الكاتب العدل بصفة عامة والحكومي على وجه الخصوص، وبما يجعلهم قادرين على حفظ الحقوق وتطبيق القانون على ما يجريه من تصديقات على المحررات المتعلقة بتلك الجهات ، وأداء جميع مهامهم العدلية بكفاءة وإتقان .

وتتمثل المخرجات الأساسية في نهاية برنامج التكوين والتدريب، في قدرة المشاركين على ممارسة وظيفة الكاتب العدل الحكومي وفق الضوابط والتشريعات المنظمة لتلك المهنة، معرفة الجوانب الفقهية والقانونية ذات الصلة بمهام الكاتب العدل العام، واكتساب مهارات وتقنيات تحرير الوثائق وتلقي الشهادات، فضلا عن استخدام التقنيات الحديثة للتواصل مع الأطراف المعنية وتوثيق الأعمال .

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