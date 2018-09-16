خيارات متنوعة من أبوظبي للإسكان خلال معرض إسكان المواطنين

تقدم هيئة أبوظبي للاسكان، عدة مبادرات خلال مشاركتها في معرض الاسكان للمواطنين، الذي ينظمه بنك أبوظبي الأول في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر 2018، في مركز أبوظبي للمعارض.

وقال سعادة خليفة الصغير الكتبي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الإسكان ومدير التخطيط والمشاريع بالإنابة، في هيئة أبوظبي للاسكان، إن الهيئة تحرص على تسهيل رحلة المتعامل والتيسير عليه من خلال توفير خدمات مبتكرة تساعده للحصول على الخدمات الإسكانية بأبسط الطرق وأسرعها.

وأضاف أن المعرض يعد فرصة مهمة للمواطنين والمقاولين والمكاتب الاستشارية للإلتقاء والتشاور وتبادل الأفكار والآراء، لذلك حرصت الهيئة على المشاركة في المعرض لتعريف جمهورها بالخدمات الاسكانية التي تقدمها، إذ تلتزم الهيئة بمتابعة رحلة المواطنين لبناء مساكنهم عبر عرض مبادراتها الهادفة إلى تحقيق أفضل النتائج المستقبلية على مستوى المسكن والتي من شأنها المساهمة في بناء أسرة إماراتية متماسكة.

وخلال مشاركتها في معرض الاسكان للمواطنين تعرض هيئة أبوظبي للإسكان نموذج للحي الإماراتي المتكامل، الذي تتوفر فيه كل سبل الراحة للمواطن من خلال توفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها في حياته اليومية مثل: المدارس، العيادات، الحدائق، المساجد، الملاعب الرياضية والمحلات التجارية، وكذلك تتيح للمتعاملين إمكانية التعرف على أماكن القسائم السكنية، من خلال نظام الجي أي اس.

وتعرض هيئة أبوظبي للاسكان مبادرة بيتي التي توفر تصاميم معتمدة إنشائياً ومعمارياً، وبمساحات مختلفة تبدأ من أربع غرف وحتى ثماني غرف، وتم تطويرها بالتعاون مع استشاريين من القطاع الخاص للتيسير على المواطنين، إذ تخفض المبادرة أتعاب المكاتب الاستشارية من 4 فى المائة إلى 3 فى المائة، وتسرع عملية البناء من خلال اختصار الإجراءات والمتطلبات من موافقات وإعتمادات للتصاميم.

وقدمت مبادرة بيتي قرابة 90 تصميماً سكنياً معتمداً لتسهيل إجراءات بناء المساكن للمواطنين وفق مستويات الجودة المطلوبة وفي إطار الوقت والميزانية المحددين، وقد استفاد عدد كبير من المواطنين من هذه المبادرة التي أطلقتها هيئة أبوظبي للإسكان عام 2015.

وتحرص هيئة أبوظبي للإسكان على تفعيل مبادرة مستشارك التي تهدف إلى تقديم النصائح والدعم للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص من خلال تقديم خدمة استشارية فنية مجانية للمواطنين، وتقليل الخلافات والمشاكل التي قد تحدث مع مكاتب الاستشارات، ومع المقاولين، والتوعية والتوجيه.

وبامكان المتعاملين مع الهيئة وبخطوات بسيطة وسريعة التسجيل في خدمة مستشارك باستخدام بطاقة الهوية إذ يقوم القارئ الإلكتروني بالحصول على جميع المعلومات الخاصة بالمتعامل، والتعرف على قطع الأرض المسجلة باسمه من خلال الربط الإلكتروني مع بلدية أبوظبي، وتحديد مكان قطعة الأرض بواسطة نظم المعلومات الجغرافية GIS ومساحتها وأبعادها، مما يتيح للمهندس المختص إعطاء النصيحة والمشورة الدقيقة للمواطن حول كيفية بناء مسكنه.

وتستقبل هيئة أبوظبي للاسكان المواطنين في منصتها بمعرض قروض الاسكان للمواطنين لتقديم الاستشارة المطلوبة لهم، وبامكانهم كذلك إرسال طلب استشارة عبر البريد الإلكتروني، أوحجز موعد عن طريق التواصل مع خدمة العملاء، وتحديد نوع الخدمة، مثل طلب تعريف بمبادرة بيتي، وتحديد الاحتياجات، ومراجعة مخطط، أو التوعية والتوجيه، وتقوم الهيئة بعد تلقي الطلب بالتواصل مع العميل والتأكد من الخدمة المطلوبة، ومن ثم دراسة الطلب خلال 5 أيام عمل، وتقديم الاستشارة والتوجيهات المطلوبة، أوحضور المتعامل إلى مقر الهيئة في الموعد المحدد ومناقشة المهندس المختص بالخدمة المطلوبة.

وتعرف هيئة أبوظبي للإسكان زوار المعرض بسياساتها إذ يقوم فريق من السياسات بالرد على استفسارات المتعاملين، كما يقوم فريق خدمة العملاء التابع للهيئة والمتواجد في المعرض بالرد على استفسارات المواطنين حول الخدمات الاسكانية التي توفرها الهيئة، كما يشهد المعرض التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الهيئة وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.

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