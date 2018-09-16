إداري الوحدة : الدوري لنا إذا فزنا على الفرق الصغيرة

اعتبر إداري الفريق الأول لنادي الوحدة فهد مسعود، أن النقاط التي يجنيها الوحدة من مواجهات فرق الذيلية أصعب من فرق المقدمة، موضحاً أن لقاءات الأندية الكبار يتم الاستعداد لها والتعامل معها جيداً.

وأوضح مسعود «إذا استطاع أي فريق أخذ ست نقاط من فرق صغيرة (فوز فريقه في مباراتي كلباء ودبا الفجيرة في أولى وثاني جولات الدوري) يمكن أن يتوج بدرع الدوري، وهذا ما يسعى إليه نادي الوحدة».

وأرجع إداري الوحدة تألق فريقه منذ بداية الموسم لأسباب عدة، أبرزها الاستقرار الذي يعيشه الفريق على صعيد اللاعبين الأجانب والمواطنين، وكذا الجهازين الفني والإداري، فضلاً عن تعود اللاعبين على المنصات، بعد فوزهم بكأس السوبر في الموسم الجاري، والتتويج بلقبي كأس الخليج العربي، والسوبر في الموسم الماضي.

وأكد مسعود أن هدف الوصول إلى المنصات أصبح حافزاً ملازماً لجميع أفراد النادي، بعد النجاحات التي حققها الفريق، نسبة لتوفر الإمكانات والدعم الكبير من سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، واتصاله الدائم للاطمئنان على الفريق.

وأضاف «هناك فرق كثيرة منافسة للتتويج بالدوري هذا الموسم، لكن الوحدة يسير في الطريق الصحيح، مبيناً أن رغبة اللاعبين الكبيرة والروح المعنوية العالية والنتائج الإيجابية هي سر نجاح الفريق، مردفاً «النتائج الإيجابية تأتي بالإيجابيات، ولاعبونا متعطشون لنيل الألقاب».

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