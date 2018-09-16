رونالدو يكسر صيامه التهديفي بقميص يوفنتوس

كسر كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، صيامه التهديفي مع فريقه، ونجح في التسجيل بمرمى ساسولو، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الرابعة للدوري الإيطالي.

وفي هذا الصدد، ذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن رونالدو سجل في محاولته رقم 28 على المرمى وفي مباراته الرابعة بالدوري الإيطالي، كما حدث في الموسم الماضي، عندما كان لاعبا في صفوف ريال مدريد.

وفشل رونالدو في تسجيل أي هدف خلال الجولات الثلاث الأولى مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي، أمام كييفو فيرونا، لاتسيو وبارما، ليتمكن من كسر صيامه التهديفي بالمباراة الرابعة أمام ساسولو.

وكان النجم البرتغالي قد فشل في التسجيل في أول 3 جولات أيضا بالليجا في الموسم الماضي أمام ريال بيتيس وألافيس وإسبانيول، قبل أن يسجل هدفه الأول في شباك خيتافي، في رابع مباراة يشارك فيها مع الملكي وقتها.

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