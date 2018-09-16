موظف يطلب رشوة 100 ألف درهم لخفض غرامة على شركة

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة موظف بإحدى الجهات الاتحادية طلب رشوة 100 ألف درهم مقابل خفض غرامة مستحقة على إحدى الشركات المتعاملة مع تلك الجهة من 2.4 مليون درهم إلى 400 ألف درهم فقط.

وافادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم يعمل ضابط حماية بتلك الهيئة ومهتمته التدقيق على حسابات الشركات المرخصة لها بمزاولة النشاط وضبط أي تلاعب أو تهرب في البيانات المالية وإعداد تقرير بالمخالفات ورفعه إلى الإدارة التي يتبع لها لكنه طلب لنفسه رشوة لتقليل المخالفة المستحقة على شركة بعينها .

وقال مسؤول بالشركة التي طلب منها الرشوة في التحقيقات أن جميع كشوف الشركة صحيحة وتخضع لتدقيق مستمر وأنه لم يلتق المتهم إطلاقا قبل أن يتصل به الأخير ويخبره بأن هناك تلاعباً من قبل الشركة للتهرب من سداد الرسوم وطلب لنفسه 100 ألف درهم مقابل تقليل المبلغ المستحق للهيئة.

وأضاف المسؤول بالشركة أن المتهم أعطاه مهلة شهر حتى يجهز له المبلغ المطلوب، وانقطعت اخباره ثم اتصل به مرة أخرى فقرر إبلاغ الشرطة والتنسيق معها على إعداد كمين للمتهم فتم تزويده بالمبلغ المطلوب وترتيب لقاء حيث تم القبض عليه متلبساً بعد تسجيل المقابلة، وقررت المحكمة تأجيل النظر في الواقعة إلى جلسة بتاريخ 7 أكتوبر الجاري.

اقرأ ايضا

التعليقات