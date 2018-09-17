«مدارس خاصة» حصلت على الأقساط كاملة ولا معلمين أو كتب

شكا أولياء أمور من عدم تسليم مدارس خاصة في دبي الكتب الدراسية لطلابها حتى اليوم، بما في ذلك الكتب المقررة من وزارة التربية والتعليم وأكدوا أن المدارس نفسها لم توفر حتى الآن معلمين لبعض المواد، برغم مرور ثلاثة أسابيع على بدء دوام المعلمين في 26 أغسطس الماضي، معتبرين مثل هذه الممارسات تقاعساً عن أداء الدور التربوي والتعليمي المطلوب تجاه الطلبة.

وأفادوا بأن إدارات تلك المدارس حرصت على تحصيل الأقساط المدرسية كاملة بما فيها مصاريف الكتب، إلا أنها لم تحرص على تدريس الطلبة في المواعيد المحددة، بما يتنافى وعمليات التطوير المستمرة التي تطبقها دبي في مختلف القطاعات وخاصة التعليم.

من جهته، أفصح المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي محمد أحمد درويش أن المدارس الخاصة في دبي ملزمة بتوفير الكتب الدراسية للطلبة مع بداية العام الدراسي بالتنسيق مع مزودي الخدمة وأوضح أن الهيئة تتابع بشكل دوري عبر الفرق الميدانية المعنية كافة المدارس الخاصة في دبي، للتأكد من توافر الخدمات المدرسية في مواعيدها المحددة، وذلك استناداً إلى الإجراءات والقوانين النافذة، مؤكداً أن مصلحة الطلبة تأتي في مقدمة أهداف الهيئة.

في سياق متصل، أفادت ولية أمر بأنها سألت إدارة المدرسة المسجل بها أبناؤها أكثر من مرة عن سبب عدم تسليم الكتب للطلبة حتى الآن، إلا أنها لم تتلق ردوداً شافية وذكرت أن المسؤول الإداري في المدرسة رد عليها بعد إلحاح، بأنه سيتم توزيع بعض الكتب الدراسية مطلع الأسبوع المقبل، على أن يتم توفير الباقي في وقت لاحق لم يحدده وكشفت عن تقدمها وعدد من أولياء الأمور المتضررين بشكاوى لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن المدارس الخاصة في دبي، وأنهم في انتظار الفصل فيها.

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