إصابة 9 أشخاص جراء حريق مغسلة ملابس في عجمان

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان إلى ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية في المنازل والشقق السكنية، وذلك بعد ان تمكنت فرقها من إخماد حريق مغسلة ملابس أمتد إلى شقة ما أدى إلى احتراقها وتلوث الشقة بالدخان، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً اليوم بمنطقة النعيمية ، كما أسفر الحريق عن 9 إصابات لأشخاص من جنسيات عربية تعرضوا إلى حالات اختناق تم التعامل معها في موقع الحادث من قبل الإسعاف الوطني.

ونوه المقدم رائد عبيد الزعابي بضرورة التأكد من اشتراطات السلامة والوقاية في المنازل والشقق السكنية، كالتأكد من التمديدات والأجهزة الكهربائية وصيانتها بشكل دوري، إلى جانب توفير مطافئ الحريق اليدوية .

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