شاهد بالفيديو | إنقاذ كلاب محتجزين خلال إعصار فلورنسا

أقدم بطل متطوع على إنقاذ 6 كلاب وجدهم محاصرين داخل قفص مغلق في ولاية كارولاينا الشمالية، حيث غرقوا تقريبا في مياه الفيضانات الناجمة عن إعصار فلورنسا.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل”، يوضح فيديو الانقاذ البطولي مجموعة من الكلاب ينبحون ويقفون على أقدامهم الخلفية بيأس لأحد الأشخاص، ليخرجم من القفص الذي حبسوا فيه خلال الإعصار المدمر.

فيما تم إنقاذ الكلاب من ممتلكات في ليلاند، كارولاينا الشمالية حيث غادرها أصحابها هروبًا من الإعصار فلورنسا، دون التفكير في كيفية مواجهة حيواناتهم الأليفة تلك العاصفة المدمرة.

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