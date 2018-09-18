ماجد الخميري : محمد بن زايد احتفظ بنسخة من رسالتي

أعرب ماجد خميس الخميري، أول خريج إماراتي، يحصل على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون أبوظبي عن سعادته التي لا توصف لاستقباله من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة أمس في مجلس قصر البحر في أبوظبي.

وقال ماجد خميس الخميري، البالغ من العمر 29 عاماً : ناقشت رسالة الدكتوراه في فرنسا يوم الأربعاء الماضي، وعدت إلى الدولة مساء يوم الجمعة الماضية، وفوجئت أول أمس الأحد باتصال هاتفي لإبلاغي بتكريمي أمس من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بما يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بتشجيع طلاب العلم والبحث العلمي، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة ذوي كفاءة عالية تخدم الوطن في المجالات المختلفة.

وأضاف: شعرت خلال اللقاء بالفخر والاعتزاز، حيث عمّ اللقاء البهجة والسرور، وكان الحوار مع سموه بمثابة الحديث بين الأب وابنه، إذ سألني سموه عن تفاصيل الرسالة، التي تحمل عنوان «التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة.. مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة»، واحتفظ بنسخة منها، وتوجّه بالشكر إلى المشرف عليها.

وأكد الخميري أن الفضل في أي إنجاز علمي لأبناء الدولة يعود إلى القيادة الرشيدة وجهودها في تهيئة البيئة المناسبة لأبنائها للتعلم والبحث العلمي، وأن كل ما يفعله أبناء الإمارات من إنجازات هو استغلال للفرص التي تتيحها القيادة لها.

وتابع: لقد حصلت على المركز الأول من المواطنين على مستوى إمارة أبوظبي في شهادة الثانوية العامة، والتحقت بجامعة السوربون أبوظبي، وحصلت على ليسانس في اللغة الفرنسية في تخصص التاريخ والعلاقات الدولية، وبعد ذلك توجّهت في المجال العلمي في اتجاهين في آن واحد وهما البكالوريوس في الجغرافيا والتخطيط والماجستير في التنمية المستدامة، فكنت أدرس البكالوريوس صباحاً والماجستير مساء، انطلاقاً من شغفي وحبي للعلم والبحث العلمي، كما حصلت على ماجستير آخر في مجال الإدارة والإعلام.

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