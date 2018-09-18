شكاوى من زحف الرمال لمنازل في “الظيت الجنوبي”

شكا أهالي في منطقة الظيت الجنوبي بمدينة خليفة في رأس الخيمة، من زحف الرمال المستمر إلى أفنية منازلهم، وتسلل أجزاء منها إلى الصالات الداخلية، ما يسبب لهم معاناة متواصلة يصعب التعامل معها بشكل فردي.

وأفاد الأهالي القاطنون في المنطقة التي تضم ما يربو على 150 عائلة، بأن طبيعة المنطقة الصحراوية تفسر سهولة تطاير الرمال والغبار والتسلل إلى داخل الأبنية والمنازل، بمجرد هبوب الرياح أياً كانت درجة قوتها أو خفتها.

من جهته، أفاد مدير دائرة الخدمات العامة المهندس أحمد الحمادي، بأنه سيتم عاجلاً تكليف القسم المعني في مؤسسة الأشغال، إحدى المؤسسات التنفيذية التابعة للدائرة، بزيارة المواقع المتأثرة في (بلوك سبعة) بالظيت الجنوبي، ورفع التقارير اللازمة، والتوصيات بالحلول المقترحة.

إلى ذلك، قال نادر محمد الشحي، إنه يسكن في المنطقة منذ فترة قريبة مع والدته التي تعاني الربو، مشيراً إلى ازدياد حدة المرض لدى أمه بشكل ملاحظ بعد انتقاله إلى المنطقة، نتيجة تطاير ذرات الرمال إلى المنازل في المنطقة التي تحيط بها الكثبان الرملية من جميع الجهات.

وذكر أن البيوت المحاذية للكثبان الرملية بشكل مباشر هي الأكثر تضرراً، في حين يقل الأثر عند الابتعاد عنها، أو في حال وجود كثافة من المنازل المتجاورة التي تتصدى لعملية الزحف، وتقلل فرص انتقال الأتربة إلى الداخل.

وعبر أهالي المنطقة عن قلقهم إزاء ظاهرة زحف الرمال التي تؤرقهم، وتتسبب لهم بمشاكل صحية خصوصاً الحساسية وحددوا عدداً من الحلول للظاهرة، منها وضع سواتر زراعية، وزراعة الأشجار على الطرق المحيطة بالمنطقة، لكونها تتصدى بشكل مباشر لانتقال الأتربة وزحفها، فضلاً عن كونها تُضفي بعداً جمالياً عليها.

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