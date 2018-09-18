تحديث iOS 12 أصبح متاحًا لعامة المستخدمين

بعد إعلانها عن نظام التشغيل الجديد iOS 12 قبل ثلاثة شهور وإطلاقها لهواتف آيفون الجديدة الأسبوع الماضي، طرحت آبل نسخة النظام بشكلها النهائي للمستخدمين اليوم بعد فترة من إتاحتها للمطورين وبعض المستخدمين بالنسخة التجريبية.

وقد بدأ تحديث النظام بالظهور للمستخدمين، كما بالإمكان تحميله من خلال زيارة الصفحة الرسمية للنظام على موقع الشركة، والتي تستعرض أهم وظائف ومزايا النظام الجديد.

وتقدم آبل مع النظام تقنيات جديدة من الواقع الافتراضي، بجانب تقنية Memoij والعديد من تأثيرات الكاميرا، وكذلك الحال مع إضافة اختصارات للمساعد الصوتي سيري للتحكم به بشكل أفضل مما يُسهل التحكم بالهاتف، كما ستكون هناك مزايا للتحكم بالشاشة لمنع المقاطعات أثناء المحادثة على الهاتف.

وفي نفس السياق، فإن التحديث الجديد سيجلب معه ميزة خاصة بالصور، بحيث تدمج الصور الموجودة في الألبومات والمذكرات على الهاتف مع الصور في ألبومات سحابة iCloud لتسهيل الوصول لها في مكان واحد وإرسالها للأصدقاء. كما ستكون هناك ميزة أخرى تسمح بالبحث عن الصور، بحيث بالإمكان إضافة أكثر من كلمة للبحث عن الصورة بشكل سهل مثل المكان والأشخاص الموجودين فيها أو اسمها، ومن خلال كتابة عدة كلمات يمكن الوصول للصورة بشكل أسرع.

وكما ذكرنا في تقريرنا عند الإعلان عن النظام، فإن الشركة قد أضافت ميزة عدم الازعاج بشكل جديد للمساعدة في إيقاف التنبيهات وعدم وصولها ضمن وقت محدد، بحيث يمكن تحديد وقت لعدم وصول أي اشعارات على الهاتف، وكذلك تحديد وقت وصولها بعد تلك الفترة؛ فمثلًا، لو كان المستخدم لا يريد وصول الاشعارات في الفترة بين 8 – 12 مساءً، فإن بالإمكان تحديد تلك الفترة لعدم الازعاج ومن ثم تحديد وقت استقبالها في الساعة 10 صباحًا باليوم التالي.

يُذكر، أن الشركة أضافت ميزة عدم التعقب لمتصفحها سفاري لحماية المستخدمين، كما قدمت تطبيق Apple books لقراءة الكتب الالكترونية والاستماع لها.

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