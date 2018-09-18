شاهد بالفيديو | العثور على كنز عمره 1500 عام في الدنمارك

نشر موقع “لايف ليك” المعني بمقاطع الفيديو النادرة والمميزة، مقطع فيديو، يظهر لحظة العثور على كنز ذهبي عمره أكثر من 1500 عام في الدنمارك.

وجاء العثور على الكنز؛ بعدما تم العثور على 32 قطعة ذهبية نادرة، من الذهب الصافي فى جزيرة بالقرب من مدينة “Horsens Fjord”، حيث تضمن “الذهب، الخرز، المعلقات، الإبر، القطع الذهبية الصغيرة التي استخدمت كعملة خلال العصر الحديدي”.

وكشف عن القطع الأولى من الكنز عالم الآثار تيريز ريفسجارد في ربيع عام 2017، حتى نجح العلماء فى العثور على باقي الكنز.

وقال مادز رافن، رئيس قسم الأبحاث في متاحف فيجيل، إن الذهب يعود إلى ما قبل فترة الفايكينج، ومن المرجح أن يكون مدفونًا منذ عام 500.

وأضاف رئيس قسم الابحاث ان بعض الحلي بها تصميمات وأنماط لم يسبق رؤيتها من قبل، من حيث الحرفية، فهي فريدة تماما، وهو الدليل على مستوى عال من المهارة.

يذكر أنه سيتم عرض الكنوز في متحف فيجيل للتاريخ الثقافي، قبل إرسالها لاحقًا إلى متحف الدنمارك الوطني في كوبنهاجن.

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