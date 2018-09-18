مجلس الوزراء يعتمد الدوام المرن للموظفين في الحكومة الاتحادية

بواسطة / بتاريخ 2018-09-18 في 4:56 م /
sabq2-600x55313

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” الدوام المرن للموظفين في الحكومة الاتحادية في المناسبات والظروف الخاصة بالعام الدراسي وذلك بهدف تفعيل دور الآباء والأمهات في العملية التربوية، وتعزيز مستويات التلاحم الأسري في المجتمع.

وتأتي المبادرة الجديدة ضمن سياسة “العودة إلى المدارس” التي أطلقتها الحكومة الاتحادية مع بداية العام الدراسي الحالي بمبادرة من البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة بهدف التيسير على الآباء والأمهات العاملين في الحكومة الاتحادية ما يدعم جهود الحكومة في تطوير النظام التعليمي في الدولة وصولاً لرؤية الإمارات 2021 ومئويتها 2071.

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

الاخبار العاجلة عبر الوتس اب
النشرة الاخبارية عبر الوتس اب
تحذيرات الشرطة على هاتفك مباشرة

التعليقات

التعليقات مغلقة.

--