940 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 90 مليون في “الثنية الرابعة”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي و الأملاك في دبي أكثر من 940 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 121 مبايعة بقيمة 329 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضى بقيمة 211 مليون درهم و 101 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 118 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 90 مليون درهم فى منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم فى منطقة العوير الأولى تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم فى منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني.

و قد تصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وثالثة فى ند حصة بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 3 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 مليون درهم فى منطقة برج خليفة و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي.

و قد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 9.3 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الاولى بتسجيلها12 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم وثالثة فى برج خليفة بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 611 مليون درهم منها 16 رهونات أراضى بقيمة 563 مليون درهم و 36 رهونات فلل وشقق بقيمة 48 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الاول بقيمة 479 مليون درهم وأخرى فى منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 50 مليون درهم.

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