أبوظبي | مواطن منح صديقه توكيلاً .. فباع ممتلكاته !

صُعق مواطن إماراتي وهو يسمع من أحد الأشخاص أن صديقه المقرب من جنسية عربية، قد قام بسرقة فيلا سكنية وأرض تجارية وسيارة فارهة تعود له، مستغلا في ذلك حصوله من المواطن على وكالة عامة تبيح له إدارة وبيع ونقل كافة ممتلكاته.

ووقف الشاب المواطن اليوم أمام محكمة ابوظبي الابتدائية للإدلاء بأقواله حول الواقعة، موضحاً أنه وجد نفسه بين ليلة وضحاها فريسة لصديق منحة كل الثقة والحب واعتبره أحد أفراد أسرته لتتحول قصة صداقتهما إلى مأساة، بعد أن استغل الصديق انشغاله في أعمال أخرى وحصل منه على توكيل عام استطاع من خلاله أن يحتال عليّه ويبيع ممتلكاته التي تقدر بنحو أكثر من 9 ملايين درهم من دون علمه .

وخلال الجلسة أنكر المتهم ارتكابه للجريمة محل الاتهام، مشيرا إلى انه قام ببيع ممتلكات الشاب وفقاً للوكالة، ورد عليه المحامي الحاضر مع الشاب المواطن، بان ادعاءات المتهم غير صحيحة حيث استغل ثقة موكله في الاستيلاء على أمواله وتبديدها من دون وجه حق، مضيفاً انه في حال كان البيع قد تم بذات الصورة التي رسمها المتهم، فلما لم يقم بتسليم المبالغ المالية التي تحصل عليها من بيع تلك الممتلكات لصاحبها.

وفي نهاية الجلسة قرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل .

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