وزارة الصحة : التطعيم ضد سرطان عنق الرحم في المدارس اختياري وليس إلزامي

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها أدرجت التطعيم من سرطان عنق الرحم ضمن سلة التطعيمات الأساسية، بشكل اخياري، للراغبات في الحصول عليه، دون إلزام، ليصبح مجانا للطالبات المواطنات، وبمقابل مادي لغير المواطنات، وتدرس الوزارة تحديد قيمة الرسوم لها لتعلن عنها قريباً، وفق وكيل الوزارة المساعد للمراكز الصحية والعيادات، الدكتور حسين الرند، الذي طالب الأهال باستشارة استشاري الأطفال والنساء حول أهمية التطعيم ليتسن لهم اتخاذ القرار الأنسب بشأنه.

وأوضح الرند أن التطعيم أدرج ضمن برنامج التطعيمات الأساسية، بدء من العام الجاري، وذلك بناء على توصية المجلس الاستشاري للتحصينات.

ولفت إلى أن ما أثير من ردة فعل سلبية حول التطعيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جاء بسبب تحدث غير المختصين حوله، مشدداً على ضرورة استشارة أخصائي طب الأطفال والنساء، حول كل ما يتعلق حول المرض والتطعيم.

وأكد أن الإمارات من أوائل الدول التي تنخفض فيها نسبة الإصابة بسرطان عنق الرحم، فيما تعزّز التطعيمات الجديدة وصول هذه النسبة إلى المعدلات الأقل عالمياً، مشيراً إلى أن الفتيات سيحصلن على الجرعة الأولى من التطعيم خلال الفصل الدراسي الثاني، وبعد أشهر عدة سيحصلن على الجرعة الثانية، لافتاً إلى أن جميع الدراسات أكدت فاعلية اللقاح في الوقاية من الإصابة بالمرض مستقبلاً، ومن ثم قررت الوزارة إعطاءه حسب أسس علمية.

وأشار الرند، إلى أن برنامج «الكشف عن السرطان»، الذي نفذته الوزارة نجح في رفع الوعي بأهمية الفحص المبكر، كما سيسهم برنامج «التطعيم ضد سرطان عنق الرحم» أيضاً، في ضمان الوقاية من هذا المرض بنسبة كبيرة.

وأوضح أن الوزارة حريصة على تأهيل العاملين في الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، ضمن باقة (اطمئنان)، وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة والمستجدات العلمية الدقيقة عن المرض والآليات المتبعة في برامج الفحص المبكر، كما أنها مستمرة في دعم الشراكة والتعاون بين الهيئات الصحية الحكومية وغير الحكومية، لدعم جهود مكافحة سرطان الثدي وعنق الرحم.

وتشير الدراسات الحديثة، إلى أن أكثر من 95% من حالات سرطان عنق الرحم يسببها فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وهو اسم يطلق على مجموعة لأكثر من 100 نوع من الفيروسات، يُرمز لكل نوع منها برقم، وهناك أكثر من 15 نوعاً من فيروس الورم الحليمي البشري المسؤولة عن الإصابة بسرطان عنق الرحم، إلا أن أكثرها انتشاراً هما فيروسا (18.16)

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