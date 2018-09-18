راموس : غريزمان “جاهل” .. كيف يقارن نفسه بميسي ورونالدو ؟

رد سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد والمنتخب الإسباني على تصريحات الفرنسي أنطوان غريزمان التي وضع فيها نفسه في ذات مستوى ليونيل ميسي نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ورونالدو لاعب يوفنتوس والبرتغال معتبراً بطل العالم “جاهلاً” لأنه لم يتعلم من اللاعبين الكبار.

وقال راموس في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء قبل مباراة فريقه ضد روما في دوري أبطال أوروبا: الجهل أمر مخيب، وأنصحه بالتعلم من اللاعبين الكبار الذين لم يفوزوا بالكرة الذهبية، وأن يستمع أكثر لمن حوله.

وأضاف: حين تسمع هذا الصبي، أتذكر توتي وبوفون أو مالديني وراؤول، أو تشافي أو إنييستا أو إيكر كاسياس، الذين فازوا بكل شيء وخزائنهم مملوءة بالألقاب، لكن لم يتوج أي منهم بالكرة الذهبية.

وواصل: كل شخص حر في التعبير عن رأيه، لكن يجب أن يسمع لزملائه غودين وكوكي اللذين لديهما قيما ستكون جيدة له، وأعتقد أنه لاعب كبير، وأتمنى له الأفضل.

وزاد: ما قاله غريزمان غريب بعض الشيء، هنالك أساطير مثل إنييستا وراؤول وتوتي وليس لديهم جوائز فردية، وقال إنه بمستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وهذا جهل بعض الشيء.

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