“النصر” يسجل نيغريدو رسمياً

بواسطة / بتاريخ 2018-09-18 في 7:05 م /
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أعلن نادي النصر التعاقد رسميا مع اللاعب الإسباني ألفارو نيغريدو، قادماً من نادي بيشكتاش التركي، في أقوى صفقات دوري الخليج العربي لهذا الموسم، وسيحل الهداف الإسباني وصاحب الـ 200 هدفاً أوروبياً بديلاً للاعب البرازيلي يوري، وتأتي الصفقة النصراوية على أمل حل العقدة الهجومية التي يعاني منها النصر منذ فترة ليست بالقصيرة.

وكانت الصحف العالمية قد ذكرت قيمة الصفقة التي ستصل إلى 7 ملايين يورو يتحصل عليها اللاعب والنادي لتعتبر أقوى صفقات هذا الموسم بالدوري الإماراتي، وسيلحق اللاعب بفريقه الجديد النصر في قمة مباريات الجولة الثالثة من البطولة أمام العين يوم الجمعة القادم.

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