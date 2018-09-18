شاهد بالصور | محمية ثيران “البيسون” المهددة بالانقراض في أوروبا

تعد محمية “دراجوس فودا” الواقعة في فاناتوري بينيامت في رومانيا، بأنها المحمية الوحيدة في أوروبا المخصصة لثيران البيسون.

خصصت هذه المحمية للبيسون منذ عام 1968، وتضم 3 أنواع مختلفة من البيسون، بفضل استقدام ما تبقى في أوروبا من هذا الحيوان لاسيما من بولندا.

على الرغم من أن المحمية تبلغ مساحتها 180 هكتار من الغابات إلا أنها لا تضم سوى 28 حيوان من البيسون، 7 منهم يمكن للسياح زيارتهم.

يشير موقع “بورد باندا” المهتم بالصور أن السلطات والجمعيات المعنية بالحيوانات في رومانيا تنفق أموال كثيرة على هذه المحمية لمنع حيوان البيسون من الانقراض، لكن حتى الآن لم تحقق نتائج مثمرة.

يشير الموقع إلى أنه نظرا لهذه المساحات الشاسعة، فإن السلطات استقدمت حيوانات أخرى للمحمية مثل الغزلان والطائر الذيال.

اقرأ ايضا

التعليقات