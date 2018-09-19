مدرب سان جيرمان: السقوط أمام ليفربول غير منطقي

بواسطة / بتاريخ 2018-09-19 في 12:05 م /
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يرى توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان أن الهزيمة المثيرة التي تلقاها فريقه على يد ليفربول لم تكن منطقية بالمرة.

وافتتح ليفربول موسمه الجديد في دوري أبطال أوروبا بفوز مثير على حساب باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2

وقال توخيل عقب المباراة للصحفيين: “ربما لا تصف النتيجة قصة ما حدث في اللقاء، ففي الدقائق الأخيرة سنحت لنا فرصة لو سجلها جوليان دراكسلر لانتصرنا”.

وأضاف المدرب الألماني “لقد قدمنا أداءً رائعاً في الشوط الأول. بالنسبة لي كانت النتيجة غير منطقية أو صحيحة”.

وواصل “لقد اهتزت شباكنا بهدفين في الشوط الأول ولكننا لم نفقد ثقتنا أبداً، لعبنا بالكثير من الشجاعة والقوة العقلية”.

واستمر مدرب سان جيرمان “ربما في الشوط الثاني فقدنا الكرة بسهولة ولكن هذا هو ملعب أنفيلد الصعب”.

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