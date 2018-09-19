دراسة : عطر خشب الصندل الحل الأمثل لمحاربة “الصلع”

أشارت دراسة المانية بريطانية حديثة إلى أن عطر خشب الصندل يعمل علي تحفيز بصيلات الشعر البشري، ويساعد علي نموه من جديد، حيث قام باحثون بجامعة مانشستر البريطانية وجيرمي شيريت من مختبر موناستريم بمدينة مونستر الألمانية، بإجراء دراسة شملت بعض العينات من فروة الرأس البشرية، وتم انبات تلك الفروة في المختبر، وحفز الباحثون الوصلات الهرمونية باستخدام عطر خشب الصندل الصناعي، ودرسوا ردود الفعل التي حدثت بعد ذلك في بصيلات الشعر.

وبحسب مجلة “نيتشر كوميونيكيشنز”، أظهرت نتائج الدراسة إنه من الممكن الاعتماد على هذا الوسيط الكيميائي ليكون بداية لتطوير وسيلة جديدة ضد تساقط الشعر، ويقول الباحثون، إنه من غير المستبعد استخدام وسيط كيماوي يشبه عطر خشب الصندل الصناعي، ويرتبط بمستقبل OR2AT4 من خلال وضع هذا الوسيط على فروة الشعر.

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