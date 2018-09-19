534 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 13 مليون في “ند الشبا”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 534 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 124 مبايعة بقيمة 275 مليون درهم، منها 39 مبايعة للأراضى بقيمة 153 مليون درهم و 85 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 122 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم فى منطقة ند الشبا الاولى تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم فى منطقة الرفاعه تليها مبايعة بقيمة 10 مليون درهم فى منطقة ند الشبا الاولى.

و قد تصدرت منطقة ند الشبا الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 97 مليون درهم وتلتها منطقة الخوانيج الأولى بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم وثالثة فى الحبية الثالثة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 6 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي و أخيرا مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

و قد تصدرت منطقة ند الشبا الاولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها18 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وثالثة فى وادي الصفا 5 بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 259 مليون درهم منها 29 رهونات أراضى بقيمة 229 مليون درهم و 23 رهونات فلل وشقق بقيمة 30 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 103 مليون درهم وأخرى فى منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 59 مليون درهم.

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