اقتصادية عجمان تُصدر سياسة تصريح السحوبات على الجوائز

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن سياسة وشروط إصدار تصريح السحوبات على الجوائز المحدثة وذلك في إطار جهودها لضمان حماية المستهلك من التعرض للممارسات الترويجية المضللة، وتهدف السياسة إلى تنظيم عملية منح تراخيص السحوبات على الجوائز للمنشآت التجارية في الإمارة بغرض إضفاء الرقابة والمصداقية على عمليات السحب، وأوضحت السياسة الضوابط والشروط والإجراءات المتبعة قبل وأثناء وبعد إتمام عملية السحب للجهة المرخّصة، بالإضافة إلى السحب الإلكتروني. وتُتاح الخدمة عبر مختلف قنوات تقديم الخدمات كالموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي ومركز إسعاد المتعاملين ومراكز تعهيد الخدمات.

وقال ماجد ناصر السويدي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك: ” نسعى من خلال تنفيذ سياسة وشروط إصدار تصاريح السحوبات على الجوائز إلى الحد من التداعيات التي لمسناها في عمليات السحوبات والتي استوجبت إصدار سياسة واضحة وشروط وآلية لعملية منح تصاريح السحوبات بما يُمكن الدائرة من متابعة ومراقبة عملية تنفيذ السحوبات على الجوائز منذ لحظة استلام طلب التصريح إلى مرحلة السحب والإعلان عن الفائزين وسيتواجد موظف مُختص في موقع السحب للتأكد من صحة العملية، وتجدر الإشارة إلى أنه في حال عدم تواجد الفائز أثناء السحب يتم سحب كوبون آخر احتياطي ويتم الاتصال بالفائز الأساسي وإمهاله 3 أيام للحضور لاستلام الجائزة، وفي حال انقضاء المدة تُمنح الجائزة إلى الفائز الثاني “.

وأضاف السويدي: ” تماشياً مع التطور التقني حرصت الدائرة على اعتماد آلية للسحب الإلكتروني، فقد تم وضع آلية شاملة لمراقبة عملية تنفيذها تشمل إفصاح الجهة عن نيتها بأن تكون عملية السحب إلكترونية، وتوضيح آلية التسجيل والسحب الإلكتروني التي تعتمدها، والإعلان عن أنواع الأجهزة أو القنوات والشروط للمتعاملين، وإمكانية عرض عملية السحب الإلكتروني على شاشة كبيرة بمقر السحب “.

وسيكون بإمكان متعاملي دائرة التنمية الاقتصادية الاطلاع على سياسة تصريح السحوبات من خلال الموقع الرسمي www.ajmanded.ae

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