سوني تعيد إنتاج أول جهاز «بلاي ستيشن» والسعر مفاجأة

أعلنت شركة “سوني” قبل قليل عن عزمها إطلاق نسخة “بلاي ستيشن” كلاسيكية تعيد ذكرى أول جهاز بلاي ستيشن أنتجته الشركة قبل 25 عاماً تقريباً وباع أكثر من 100 مليون نسخة.

وقالت الشركة أن الجهاز المرتقب سيحافظ على نفس هوية أول جهاز تم إنتاجه لكنه سيأتي أصغر بكثير من الجهاز الاصلي بنسبة تصل إلى 45% وسيأتي مع ذراعين بأسلاك للتحكم لمنح المستخدم نفس الشعور القديم بضرورة توصيل الأذرع بالجهاز لتبدأ في اللعب.

وأضافت الشركة أن الجهاز سيتضمن 20 لعبة محملة مسبقا من أساطير الألعاب القديمة ولن يتيح الجهاز إضافة المزيد من الألعاب له ، كما انه سيحتوي على منفذ “أتش دي أم أي” لإيصاله بأجهزة التلفزيون الحديثة وسيبدأ بيعه يوم 3 ديسمبر المقبل بسعر 100 دولار، وسيتوافق تاريخ بدء البيع مع ذكرى إصدار أول جهاز من نفس النوع في اليابان عام 1994 .

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