الوجبات السريعة تؤدي إلى تراجع الأطفال دراسياً

بواسطة / بتاريخ 2018-09-19 في 6:57 م /
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كشفت دراسة أمريكية أجريت على أطفال المدارس أن تناول الوجبات السريعة قد يؤدي إلى تراجع نتائج الأطفال في الامتحانات، خاصة في الرياضيات والعلوم والقراءة.

وقال باحثون في جامعتي أوهايو وتكساس ان نتائج هذه الدراسة تقدم أدلة أولية على أن تناول الوجبات السريعة مرتبط بنتائج ضارة على الأداء الأكاديمي بين الأطفال .

وقالت الدراسة أن السبب في ذلك يعود إلى المستويات المنخفضة من المواد الغذائية في الوجبات السريعة وخصوصا الحديد إلى جانب المستويات العالية من الدهون والسكريات المتواجدة بها والتي تؤثر على التركيز ورد فعل الطفل .

وأظهرت الدراسة أن الصلة بين تناول الوجبات السريعة والأداء الأكاديمي ظلت موجودة حتى مع إدراج متغيرات مثل النشاط البدني والوضع الاقتصادي والاجتماعي.

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