الدفاع الروسية: تحطم مقاتلة “ميغ-31” شرقي موسكو بسبب عطل فني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحطم مقاتلة من طراز “ميغ -31” شرقي العاصمة موسكو، دون أن تسفر عن ضحايا.

ونقل موقع قناة “روسيا اليوم” الإلكتروني، عن بيان للوزارة أن المقاتلة سقطت في منطقة غير مأهولة أثناء تنفيذها تحليقا تدريبيا في أحد المطارات العسكرية بالمنطقة.

ولفت المصدر، إلى أن طاقم المقاتلة المؤلف من طيارين اثنين قفزا منها، واتصلا بقادتهما، ونقلا بسلامة إلى القاعدة.

وأوضح البيان، أن سبب الحادثة يعود، حسب المعطيات الأولية، إلى عطل فني.

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