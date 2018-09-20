الشارقة | انتشال جثة شخص سقط في حفرة بوادي جبلي

تمكنت فرق الإنقاذ بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من انتشال جثة شخص في العقد الرابع من عمره من الجنسية الآسيوية، توفى إثر سقوطه من منحدر قمة جبلية واستقر في وادٍ يصل عمقه إلى 15متراً بمنطقة شيص بمدينة خــورفكان .

وتفصيلاً، أشار الرائد راشد بن صندل رئيس قسم الإنقاذ بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات بإدارة شرطة المنطقة الشرقية في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق 18سبتمبر2018 من أحد الأشخاص، يفيد بإنزلاق زميلهم من أعلى الجبل، ووقوعه في حفرة عميقة بمنحدر وادٍ يصعب الوصول إليه بمنطقة شيص .

وعلى الفور انتقلت الدوريات المختصة من قسم الإنقاذ، وبمشاركة فرق من إدارة شرطة المنطقة الشرقية، وإدارة المهام الخاصة، وإدارة الخدمات المساندة، إلى موقع الحادث، وبدأت الفرق في عمليات الإنزال للوصول إلى الشخص المفقود وانتشاله، إلا أنه وجد وقد فارق الحياة متأثراً بإصابته.

وأعربت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن أسفها لوقوع الحادث الذي أودى بحياة المذكور، مؤكدة استعدادها الدائم للاستجابة السريعة والفورية لتلقي كافة البلاغات بالإتصال على الرقم “999” المخصص للابلاغ عن الحوادث البليغة والحالات الطارئة، وذلك تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ضمان الاستعداد والجاهزية، وحرصها على الاستجابة السريعة، والفعّالة لكافة حالات الطوارئ المحتملة، داعيةً هواة ارتياد المناطق الجبلية إلى توخي الحيطة والحذر، مع أخذ الاحتياطات، والتجهيزات اللازمة، وعدم المجازفة بالنزول في الوديان العميقة أو المنحدرات الخطرة حفاظاً على سلامتهم.

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