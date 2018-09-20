محاكمة امرأة حاولت الاحتيال على الشرطة بعقد زواج مزور

حاولت امرأة الاحتيال على الشرطة، بتقديم عقد زواج مزوّر، فورطت نفسها في جريمتي التزوير في محرر رسمي، وهتك العرض بالرضا.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المرأة التي تبلغ من العمر 31 عاماً، تقدمت إلى مركز شرطة في دبي برفقة طفلين، مشيرة إلى أنهما لا يملكان أوراقاً رسمية وتريد المساعدة في تسجيلهما، لافتة إلى أن الطفلة الأولى ثلاث سنوات ولدت في أحد المستشفيات، فيما ولد شقيقها الأصغر 22 شهراً في منطقة النهدة بمساعدة امراة أخرى.

وذكرت في محضر استدلال الشرطة أنها دخلت الدولة في عام 2011، ثم غادرت وعادت مرة أخرى متسللة عبر دولة مجاورة لأنها تحب زوجها الذي طردها بسبب ارتباطه بامرأة أخرى، لافتة إلى أن الأشخاص الذين ساعدوها في التسلل حجزوا جواز سفرها.

وقالت إنها تزوجت بأحد الأشخاص وهو والد الطفلين لكنه طلقها شفهياً في عام 2016 ثم طردها من المنزل وغادر الدولة في العام ذاته، فظلت تنتقل من مكان لآخر برفقة طفليها.

وبالتدقيق على سجلات المرأة من خلال شرطة دبي تبين أنها لا تملك أية أوراق رسمية تثبت أنها تزوجت على الإطلاق، أو تشير إلى ارتباطها بالرجل الذي أفادت بأنه والد الطفلين، كما تبين أنها مخالفة لقوانين الإقامة بارتكاب مخالفة «العودة بعد الإبعاد».

وبناء على ذلك تقرّر توجيه تهمة هتك عرض بالرضا إلى المرأة احترازياً، لكنها زادت الطين بلة بتقديم عقد زواج إلى مركز الشرطة ممهور بختم مكتب وزارة الخارجية في الشارقة، وتبين أن العقد الذي قدمته مزوّر.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة قدمت عقد الزواج، رغم علمها بأنه مزور، وأحالتها إلى محكمة الجنايات بتهم التزوير في محرر رسمي وهتك العرض بالرضا والتسلل إلى الدولة والعودة بعد الإبعاد، وأجلت المحكمة النظر في الدعوى إلى جلسة السابع من أكتوبر المقبل.

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