تعتمد مفهوم الثقة .. مكتبة في دبي بلا موظفين

افتتح مواطن مكتبة في دبي فريدة من نوعها لكونها أول مكتبة في الشرق الأوسط تعمل على مدار الساعة بلا موظفين، وتعتمد مفهوم “الثقة” لبيع الكتب .

وتحمل المكتبة اسم ” بوك هيرو” أو بطل الكتب، وتقع في مدينة دبي الرياضية، وتضم أكثر من 20 ألف كتاب ورواية تباع بأسعار رمزية في متناول الجميع، وما يميزها عن غيرها من المكتبات أنها تعمل على مبدأ «الثقة»، إذ إنك لن تجد أي موظف بداخلها، فزوارها يختارون كتبهم ويدفعون ثمنها من خلال وضع النقود في صندوق المدفوعات الذي كتب عليه عبارة “صندوق الثقة”

و صاحب فكرة المكتبة ومؤسسها هو رجل الأعمال الإماراتي محمد عيسى القبيسي الذي أكد أن المشروع مبني على الثقة، فهو يثق بزبائنه ولا يجد حاجة لتوظيف بائعين مضيفا أن فريق عمله يزور المكتبة بشكل يومي لتزويدها بكتب إضافية وتحصيل النقود، وأن هناك أكثر من 100 كتاب تباع يومياً.

ويتعرف الزبائن إلى سعر الكتب من خلال ملصقات على الكتب باللونين الأخضر والأصفر، توضح أسعارها التي تتراوح ما بين 10 إلى 20 درهماً ومعظم الكتب المعروضة في «مكتبة الثقة» هي باللغتين الإنجليزية والعربية، ولكنك هناك أيضاً عدداً لا بأس به من الكتب الفرنسية والروسية والإسبانية والصينية، ما يجعل هذا المتجر الصغير «وجهة لعشاق الكتب على اختلاف جنسياتهم».

ولا تتوقف مشروعات القبيسي عند هذه المكتبة فقط ، فقد اعتمد فكرة «مقايضة الكتب» بالمجان، إذ افتتح في مركز الواحة بدبي كشكاً لمقايضة الكتب التعليمية والمدرسية بمختلف مستوياتها التعليمية، ويشهد هذا الكشك توافد عائلات من مختلف إمارات الدولة لاقتناء كتب تعليمية لأطفالهم مقابل تبرعهم بكتبهم المدرسية المستعملة.

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