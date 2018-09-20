متصفّح Opera Touch قادم على آيفون الشهر القادم

أعلنت شركة أوبرا أن Opera Touch وهو متصفّح للأجهزة المحمولة ظهر لأول مرة على أجهزة أندرويد في إبريل الماضي، سيأتي على النظام الآخر iOS الشهر المُقبل، وتحديدًا 1 أكتوبر القادم، مع إتاحة الإصدار التجريبي منذ اليوم.

من ناحيته يتمتع Opera Touch بالعديد من الفوائد مقارنةً بمتصفحات الجوال الأخرى، مثل أنه يسمح للمستخدمين بالتصفح بسلاسة عبر الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، حيث للتوصيل هنا يلزم فقط تشغيل أوبرا على سطح المكنب ومسح رموز QR الظاهر هناك مع Opera Touch، بالتالي ليس هناك حاجة إلى تسجيل دخول أو كلمات مرور.

علاوةً على احتوائه خيار أكثر من رائع وهو خيار التصفّح بيد واحد، ووفقًا للمطورين يستخدم Opera Touch أحدث تقنيات الويب للحفاظ على أمان المستخدمين، حيث جميع البيانات المرسلة باستخدام المتصفح مشفرة بشكل كامل التشفير التام “end-to-end”، بالإضافة إلى ذلك يشتمل المتصفح على حماية cryptojacking الخاصة بأوبرا ، والتي من شأنها أن تقلل من خطر اغراق الهاتف بالاعلانات أو نفاد البطارية.

أخيرًا إذا كان كل ما سبق قد أقنعك بإعطاء المتصفح تجربة، ببساطة يمكنك التسجيل في الإصدار التجريبي الخاص بدءًا من اليوم، خلاف ذلك سيكون عليك الانتظار حتى 1 أكتوبر لتتمكن من تثبيت Opera Touch على جهاز الآيفون بنسخته الكاملة.

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