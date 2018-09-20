موديز : تاثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة محدود

توقعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين ارتفاع إيرادات دولة الإمارات من ضريبة القيمة المضافة إلى 24 مليار درهم، أو ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مشيرة إلى أن الأثر التضخمي لتطبيق للضريبة بعد مرور ثمانية أشهر على تطبيقها كان محدوداً.

وأرجعت الوكالة التأثير المحدود للضريبة على التضخم، إلى النظام الذي تم تطبيقه من خلالها والذي شمل فرض ضريبة صفرية على بعض القطاعات كالتعليم والرعاية الصحية والسكن، وأعفى العديد من السلع من الضريبة، الأمر الذي أسهم حسب الوكالة في تخفيف الضغوط عن القوة الشرائية للأسر.

وأوضحت الوكالة في تقرير أصدرته، أمس، أن الأثر الناتج عن إعفاء العديد من المنتجات والتقييم الصفري، في الضريبة الجديدة، تجسد بشكل ملحوظ في المستوى المتواضع للتضخم في قطاعات، مثل السكن والرعاية الصحية والتعليم، فيما جاءت الارتفاعات في الأسعار ببعض القطاعات كالنقل في نطاق مقبول أيضاً، بينما كانت أكثر القطاعات تأثراً هي قطاعات الضيافة والفنادق التي سجلت زيادة في أسعارها بنسبة 6.7% من شهر لشهر.

اقرأ ايضا

التعليقات