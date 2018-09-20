دراسة : الزواج له علاقة بسعر تأمين السيارة

خلصت دراسة حديثة لبوابة (InsuraneQuotes)، لتسويق خدمات التأمين أن الزواج يمكن أن يساعد على توفير المال لتأمين السيارات في معظم الدول، فإذا كان السائق في العشرين من عمره وعازباً فإنه يدفع أقل بنسبة تصل إلى 20% لقاء شراء التأمين مقارنة بالسائقين المتزوجين، موضحة أن بعض شركات التأمين تنظر إلى السائقين المتزوجين من الذكور على أنهم أكثر مسؤولية نسبياً مقارنة بالعزاب.

وأوضحت الدراسة أن الفئة العمرية للسائق المتزوج تلعب أيضاً دوراً هاماً في تسعير تأمين السيارات، فالتخفيضات التي يحصل عليها السائقون الذين تزيد أعمارهم عن الثلاثين أكثر مقارنة بنظرائهم ضمن الفئة العمرية من 20 إلى 30 عاماً، مشيرة إلى أن الحالة الاجتماعية للمتعامل يلعب بلا شك حيزاً هاماً في سياسات التسعير.

وتعتقد شركات التأمين وفقاً لدارساتها وأبحاثها بأن المتزوجين أقل عرضة للتسبب في حوادث كبيرة وخطيرة، ولديهم أيضاً حياة أكثر استقرارا من غيرهم، وبالتالي فهم أقل خطورة، فالزواج في وجهة نظرهم يجعل الناس أكثر حرصا ومسؤولية وبالتالي قلة الخسائر المحتملة.

فسواء كنت متزوجا أو أعزب، فإن أفضل طريقة للحصول على تأمين السيارة بأسعار معقولة هي مقارنة الأسعار بين مختلف الشركات وبوابات التسويق الالكتروني، مع الحفاظ على سجل مروري خال من الحوادث والمخالفات، فشركات التأمين تأخذ بعين الاعتبار مجموعة كبيرة من العوامل لتحديد مستويات الخطر وتسعير الوثائق بناءً عليها.

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