دائرة النقل في أبوظبي : إغلاق جزئي على شارع الفردوس (الزاهية) بدءً من الغد
بواسطة آراء الإخبارية / بتاريخ 2018-09-20 في 12:52 م /
تابعنا على
تويتر : araa_news
سناب شات : uaenews
انستجرام : araanews
تليجرام : UAESABQ
اضغط لمشاركة الموضوع ونشره في وسائل التواصل
- انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)
- انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)
- اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
- انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)
- اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)
- اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)
- انقر للمشاركة على Skype (فتح في نافذة جديدة)
- اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
- اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)
اقرأ ايضا
التعليقات
دراسات
- دراسة : الزواج له علاقة بسعر تأمين السيارة
2018-09-20
- الوجبات السريعة تؤدي إلى تراجع الأطفال دراسياً
2018-09-19
- دراسة : عطر خشب الصندل الحل الأمثل لمحاربة “الصلع”
2018-09-19
شؤون خليجية
العالم العربي
- القضاء العراقي يحكم بإعدام مساعد لـ “البغدادي”
2018-09-19
- اكتشاف “أبو الهول” جديد جنوبي مصر
2018-09-16
- مصر | أمر بضبط علاء وجمال مبارك على ذمة قضية البورصة
2018-09-15
العالم في 24 ساعة
قرارات، قوانين، مراسيم
مواقف الدولة
مكافحة الشائعات
الاقتصاد
- 7 مبادرات أطلقتها “اقتصادية ابوظبي” لتسهيل ممارسة الأعمال منذ بداية العام
2018-09-20
- 437 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 9 مليون في “وادي الصفا”
2018-09-20
- موديز : تاثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة محدود
2018-09-20
- 534 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 13 مليون في “ند الشبا”
2018-09-19