ممرات خاصة لأصحاب الهمم على شواطئ دبي

في إطار حرص بلدية دبي على توفير الخدمات والتسهيلات لكافة أفراد المجتمع، قامت البلدية بتوفير ممرات مخصصة لأصحاب الهمم وكبار السن على الشواطئ العامة في الإمارة.

وقالت المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي، مدير إدارة البيئة ببلدية دبي،: “تم تنفيذ الممرات الخاصة بأصحاب الهمم وكبار السن بحيث تمكنهم من عبور الشاطئ والوصول إلى البحر بسهولة خصوصاً وأنه تم اختيار مواقعها بحيث تكون قريبة من المواقف المخصصة لأصحاب الهمم”.

وتم توفير هذه الممرات على شاطئ خور الممزر، وشاطئ كورنيش الممزر، وشاطئ جميرا الثانية، وشاطئ جميرا الثالثة، بالإضافة إلى شواطئ أم سقيم الأولى والثانية، وتم تصنيع الممرات لتتوافق مع المعايير العالمية في هذا المجال بحيث تسهل حركة الكراسي المتحركة وغيرها لتتيح لمستخدميها الوصول إلى داخل المياه والاستمتاع بالسباحة في المياه البحرية.

وأضافت الهرمودي،: ” إن توفير هذه الممرات بالإضافة إلى توفير أجهزة لياقة بدنية مخصصة لاستخدام أصحاب الهمم على كافة شواطئ الإمارة، يعكس جهود البلدية في تجهيز الخدمات والتسهيلات اللازمة لجعل إمارة دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم بالكامل بحلول عام 2020 كما جاء في مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عند إطلاقه لمبادرة “مجتمعي … مكان للجميع” في عام 2013″.

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