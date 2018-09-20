437 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 9 مليون في “وادي الصفا”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 437 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 118 مبايعة بقيمة 288 مليون درهم، منها 46 مبايعة للأراضى بقيمة 190 مليون درهم و 72 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 98 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 5 تليها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة ند الشبا الاولى تليها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة ند الشبا الاولى.

و قد تصدرت منطقة ند الشبا الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 139 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم وثالثة فى وادي الصفا 3 بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة الجداف و أخيرا مبايعة بقيمة 3 مليون درهم فى منطقة ند الشبا الاولى.

و قد تصدرت منطقة ند الشبا الاولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الاولى بتسجيلها13 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم وثالثة فى برج خليفة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 149 مليون درهم منها 17 رهونات أراضى بقيمة 125 مليون درهم و 25 رهونات فلل وشقق بقيمة 24 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 84 مليون درهم وأخرى فى منطقة وادي الصفا 6 بقيمة 9 مليون درهم.

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