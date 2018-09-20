شاهد بالفيديو | آلاف العناكب تجتاح اليونان

غطى نسيج للعناكب، يبلغ طوله 300 متر، المنطقة الساحلية في مدينة أيتوليكو “اليونانية”، حيث أفسدت شبكة العنكبوت الضخمة المشهد المدهش لمياه البحر الأبيض المتوسط الزرقاء الصافية.

وبحسب “روسيا اليوم”، توضح اللقطات طبقات لا حصر لها من شبكة تغطي الأشجار والأرض وكل الأجسام الموجودة في المنطقة المجاورة للشاطئ مباشرة.

وألقي السكان المحليون، باللوم على عناكب “Tetragnatha” التي تسعى لإنشاء أعشاش كبيرة للتزاوج، لإفساد المشهد، كما أن الرطوبة وانتشار البعوض، يوفران ظروفا ملائمة لعيش وتغذية هذه المخلوقات ثمانية الأرجل، وهي من العوامل التي تساهم أيضا في انتشار أنسجة العنكبوت غير العادية التي غطت الهضبة ونباتاتها.

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