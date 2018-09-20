دراسة بريطانية تحذر من المنتجات الغذائية العضوية

يعتقد معظم الناس أن الأطعمة التي تكتب عليها الشركات المصنعة لها أنها «عضوية»، هي صحية وخالية تماما من المواد الضارة، لكن دراسة بريطانية حديثة أثبتت عدم دقة هذا الأمر.

وأشارت الدراسة التي قادتها جامعتا «ليدز» و«ساري» في المملكة المتحدة، إلى أن الزبادي «العضوي» بالتحديد قد يكون مصدراً «غير معروف» للسكر الزائد، خاصة الزبادي المعلب الخاص بالأطفال.

كما تشير الأدلة إلى أن منتجات الألبان الطبيعية تعتبر صحية أكثر، لأنها تحتوي على مصدر جيد للبكتيريا «المفيدة»، كما أنها تحتوي على البروتين والكالسيوم واليود وفيتامين «ب».

وأوضح القائمون على الدراسة أن متوسط السكر في معلبات الزبادي التي تم الكشف عليها بدقة، كان نحو 13.1 غراما لكل 100 غرام، وهو ما يعتبر مستوى لا يستهان به من السكر.

بدورها، صرحت الباحثة برناديت مور التي قادت الدراسة: «يعتبر معظم الأطباء في العالم أن الزبادي مفيد للصحة، لكن المنتجات الموجودة في الأسواق اليوم تختلف بطريقة كبيرة في التركيبة الغذائية».

وتابعت: «يعتقد كثير من الناس أن كلمة عضوي تعني أن المنتج صحي، إلا أن هذه الفكرة باتت غير دقيقة تماما، لأن هذه المنتجات قد تكون مصدرا خطرا للسكريات المضافة الضارة».

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